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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Парад" техніки: на Хрещатику розвантажують підбите озброєння ЗС РФ (фото)

знищена техніка на хрещатику
Фото: Суспільне | Розвантаження тактичної вантажівки КамАЗ

В українській столиці не плануються масові заходи, але на центральній вулиці покажуть знищену ворожу техніку.

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У Києві готують центральну вулицю до Дня Державного прапору та Дня Незалежності. На Хрещатику почали розвантажувати російську техніку, яку знищили бійці ЗСУ. Про це повідомляє "Суспільне".

На Хрещатику відбудеться "парад" знищеної російської техніки. На дорозі вже встановлюють знищені танки, БМП, БТРи, залишки збитих ракет та інші зразки ворожого озброєння. Хрещатий перекритий від рогу Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності до 29 серпня 23:00.

знищена техніка рф Fullscreen
Підбитий БТР окупантів і броньовик "Тигр" на задньому фоні
Фото: Суспільне

Наразі на головній вулиці розвантажили близько 20 одиниць підбитої російської техніки: БТР-82, броньовики "Тигр", КамАЗи, реактивні установки залпового вогню, БМП і БМД, а також ЗРК "Бук", танки Т-90, Т-80 і Т-72.

техніка ворога Fullscreen
Знищена техніка окупантів
Фото: Суспільне
зрк бук Fullscreen
Знищена техніка окупантів на Хрещатику
Фото: Суспільне
день незаледності в київі Fullscreen
"Парад" знищеної техніки рф
Фото: Суспільне
техніка ворога
зрк бук
день незаледності в київі

Із нагоди Дня Незалежності святкувань не буде. У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що громадський транспорт курсуватиме зі змінами. Автобуси №62 та №114 обʼїжджатимуть Хрещатик.

перекритий зреатик Fullscreen
Оновлена схема руху для автобусів

Нагадаємо, 19 серпня в КМДА розказали, як відбудеться День Незалежності в Києві — без параду, але з російською технікою.

11 квітня в Міноборони розкрили план окупантів щодо захоплення Києва. Ворог готувався до параду на Хрещатику.