5 авиаударов: Маляр рассказала о последствиях заголовков СМИ о перемещении 82 бригады ВСУ

За распространение информации о перемещении, движении или расположении подразделений Сил обороны грозит от пяти до восьми лет лишения свободы, напомнили в Минобороны.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что за распространение информации о местах дислокации Вооруженных сил Украины установлена уголовная ответственность. Об этом она сообщила в своем Telegram.

"За несанкционированное распространение такой информации установлена уголовная ответственность ст. 114-2 УКУ", — сказала Анна Маляр.

Она отметила, что недавние заголовки в СМИ о перемещении 82 десантно-штурмовой бригады на юге вызвали пять авиаударов по бригаде за сутки.

Маляр отметила, что лишением свободы на срок от пяти до восьми лет наказывается распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом, Минобороны или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

Напомним, в июне стало известно, что к судебной ответственности привлекли жителя Черниговской области, который опубликовал в TikTok данные о перемещении ВСУ. Мужчина лично сделал фото и видео военного объекта, а файлы выложил на своей странице в ТикТок с геолокацией.

7 августа СБУ сообщила о задержании работника одной из железнодорожных станций Харькова. Он информировал ВС РФ о маршрутах перемещения подвижных составов с военной техникой ВСУ. Ему грозит до восьми лет заключения.

Фокус писал о том, что нельзя фотографировать и фиксировать на видео во время действия военного положения в Украине. В частности, на проведение съемки может потребоваться разрешение, или вообще действует запрет снимать на определенных локациях.