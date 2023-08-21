Игнат рассказал, откуда Telegram-каналы берут информацию о взлетах самолетов РФ и пусках ракет

По словам спикера Воздушных сил, нет ничего плохого в том, чтобы предупредить людей об опасности, если это подтверждается и не вредит украинским защитникам.

Администраторы анонимных Telegram-каналов стали публиковать только ту информацию, которая не вредит системе противовоздушной обороны Украины. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат рассказал в интервью "Украинской правде", опубликованном 21 августа.

Так, у представителя ВС журналистка поинтересовалась — откуда такие каналы берут информацию о взлетах российских самолетов, которые могут потенциально нести угрозу, а также о пусках россиянами ракет по городам Украины.

"Очевидно, что откуда-то берут. Очевидно, что кто-то им дает. А кто им дает? Те, у кого есть доступ", — ответил Юрий Игнат.

Журналистка уточнила, что доступ к такой информации как раз имеют Воздушные силы, на что Игнат ответил, что воздушную обстановку отслеживают все подразделения Сил обороны, которые оперативно получают информацию от систем ВС.

"Включительно до бригад, рот доводится информация. Есть система "Вираж-Планшет", которая показываем им эту воздушную обстановку", — пояснил спикер ВС ВСУ.

Юрий Игнат указал на то, что информация о воздушной обстановке есть также у глав областных и местных военно-гражданских администраций.

Кто ведет анонимные каналы мониторинга и можно ли им доверять

Юрий Игнат отметил, что в Воздушных силах не знают, кто ведет анонимные Telegram-каналы. На вопрос о том, хорошо ли то, что такие источники информации сообщают людям об опасности Игнат ответил: "Главы ОВА тоже дают эту информацию. Виталий Ким, тоже с ним коммуницировали — нормально понимаем ситуацию. Он хочет как руководитель региона предупредить своих граждан, чтобы они спаслись. Это же высшие руководители государства — главы ОДА".

"Если кто-то на этом хочет заработать какие-то политические вещи — это одно. Кто хочет принести пользу — это совсем другое", — добавил спикер Воздушных сил.

При этом спикер отметил, что если читатели анонимного канала видят, что информация в нем достоверная и подтверждается, то "каждый делает для себя вывод".

"Я хочу подчеркнуть другое — была у меня небольшая конфликтная ситуация с телеграм-каналами. Я обратился тогда к правоохранителям и спросил как нам сделать так, чтобы чувствительная информация не попадала, потому что все эти каналы публиковали эту систему "Вираж-планшет" — заявил Игнат.

По словам спикера ВС, благодаря публикациям скриншотов системы, враг мог установить "мертвые зоны" — места, которые не видит система ПВО.

"Враг составляет по этим сообщениям карту воздушной обстановки — где у нас есть средства, где они у нас работают, где мы видим и не видим вражеские воздушные цели.

Он отметил, что после его публичного обращения к главам ОВА и администраторам анонимных Telegram-каналов, были сделаны выводы и такая информация приобрела более корректный вид. По мнению Игната, связано это с тем, что администраторы таких каналов осознали ответственность за свои действия.

"Я обратился, объяснил, почему это вредит, аргументировал. Ну три дня меня "потроллили", разные мемы в телеграм-каналах были — я переживу. Но мы достучались до всех. Ни один канал сейчас этого не публикует", — подытожил Игнат.

Напомним, 17 августа посольство Украины в Румынии обратилось к жителям Придунавья с призывом не снимать и не публиковать в сети кадры атак ВС РФ по украинским портам.