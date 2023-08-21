В СтратКоме ВСУ поблагодарили Люксембург за передачу Украине 17% своего бюджета на оборону

Страна предоставила военной помощи на 76 миллионов евро. На эти деньги защитникам были поставлены ракеты, бронетехника и БПЛА.

Люксембург выделил на военную поддержку Украины 76 миллионов евро, что составляет 17% оборонного бюджета страны. Об этом говорится в публикации пресс-службы Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил от 21 августа.

В СтратКоме ВСУ подчеркнули, что Люксембург был захвачен во время Первой и Второй мировых войн, поэтому его граждане осознают, что такое вооруженная агрессия и оккупация.

Пресс-служба проинформировала, что в военную помощь, предоставленную страной, вошли противотанковые ракеты, бронемашины, беспилотники и другие необходимые средства.

"Мы благодарны Люксембургу — нашему другу и партнеру — за поддержку и помощь", — заявили в СтратКоме ВСУ.

Напомним, в феврале в СМИ передавали, что несмотря на армию из менее тысячи солдат Люксембург активно помогает с оружием Украине. ВС страны не имеют на вооружении танков, артиллерии или ЗРК, но предоставили защитникам 600 ракет для советских систем и 102 противотанковые ракеты. Кроме того, украинцы получили 20 000 патронов к пулеметам. Государство покупает вооружение для поддержки Украины на открытом рынке, создав компанию всего из двух человек.

21 ноября прошлого года глава Минобороны Люксембурга Франсуа Бауш заявил о поставке в Украину военных внедорожников "Хамви". Отмечалось, что в мае 2022 года страна предоставила вооружения на 50 миллионов евро, но детали не разглашались.