Посол РФ осудил передачу Украине F-16: в Минобороны Дании отреагировали

По словам датского министра обороны Якоба Эллеманна-Йенсена, российскому послу должно быть стыдно за заявление об "эскалации" в то время, как его страна вторглась к соседу и убивает мирных жителей.

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен прокомментировал критические замечания посла Российской Федерации в Дании Владимира Барбина о передаче Украине современных истребителей F-16. Об этом сообщает датский канал TV2 21 августа.

Что сказал российский посол

После того как Дания объявила о передаче Украине F-16 Владимир Барбин заявил, что этот шаг якобы ведет к эскалации войны.

По словам российского дипломата, Копенгаген своими поступками и заявлениями стремится не оставить Киеву другого выбора, кроме как продолжение военного противостояния с РФ.

"Такая позиция толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы. Иного результата от решения Дании о передаче F-16 Украине не будет", — утверждает Барбин.

Как отреагировали в Минобороны Дании

По мнению министра обороны Дании Якоба Эллеманна-Йенсена, слова российского дипломата были "грубой критикой".

Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что Владимир Барбин является представителем государства, которое вторглось к мирному соседу и совершает военные преступления. Министр отметил, что посол РФ говорит об "эскалации", в то время как Москва может остановить войну в любой момент, просто выведя свои войска из украинской земли.

"Я думаю, ему должно быть стыдно", — сказал Эллеманн-Йенсен о Владимире Барбине.

Что говорят в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии журналистам призвал игнорировать критические высказывания посла страны-агрессора.

"Не обращайте на него внимания. Цель российской дипломатии — врать", — сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 августа сообщил о положительном решении вопроса поставки истребителей F-16. По словам главы государства, Украина получит 42 самолета.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 20 августа сообщила, что украинские летчики уже готовятся к учениям на территории ее страны. Так, в Дании сейчас находятся более 70 украинцев. Все они тренируются перед учениями, которые вскоре начнутся.