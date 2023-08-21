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Повредили самолет Ту-22: российскую авиабазу "Шайковка" атаковал беспилотник, — СМИ

Дмитрий Лутович
Фото: Открытые источники | Авиабаза "Шайковка" Калужской области. Иллюстративное фото

По некоторым данным, беспилотник рухнул на территории аэродрома, образовав воронку. После этого вспыхнул пожар, который был локализован без привлечения МЧС.

Утром 21 августа беспилотник атаковал военный аэродром "Шайковка" в Калужской области РФ. По предварительным данным, БПЛА упал на территории авиабазы и повредил неиспользуемый самолет. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В соцсетях появилась информация, что на этой авиабазе находятся стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

"Беспилотник ВСУ попытался атаковать аэродром в Калужской области. Дрон-камикадзе упал на территории аэродрома утром 21 августа. По предварительной информации, в результате падения получил повреждения неиспользуемый самолет, находящийся на аэродроме. Пострадавших и других разрушений инфраструктуры нет", — говорится в сообщении.

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По информации других российских пабликов, на месте падения дрона образовалась воронка и разгорелся пожар, который потушили люди на месте, без привлечения МЧС.

При этом по одним данным, беспилотник достиг цели, по другим — его якобы вовремя обнаружили и сбили.

"Украинский БПЛА упал на территорию аэродрома сегодня около восьми часов утра. По нашей информации, это был гражданский коптер, дооснащенный СВУ и усиленной батареей — его вовремя заметили и сбили", — пишет канал Mash.

Также отмечается, что ни аэродром "Сольцы" в Новгородской области, ни "Шайковка" не оснащены никакими укрытиями для авиации.

О других разрушениях, как и о пострадавших в результате атаки, пока не известно.

Что касается сообщений официальных источников, то в них не говорится о повреждении самолета. Также отличаются данные о типе БПЛА — в Минобороны РФ заявили, что беспилотник был самолетного типа.

Также отметим, что на момент публикации украинские официальные источники не комментировали инцидент.

Ранее сообщалось, что по данным СМИ, на аэродроме "Сольцы" из-за атаки беспилотника пострадали минимум два стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Позже информация подтвердилась. Издание The Moscow Times в своем Telegram сообщило, что ВСУ впервые удалось полностью уничтожить российский стратегический бомбардировщик