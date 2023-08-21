Выселяют без документов на право собственности: ВС РФ используют новую тактику мародерства

По информации Генштаба, если не предоставить оккупантам необходимые "бумажки", тогда они начинают отбирать имущество и физически издеваются над людьми.

Российские военные продолжают активно заниматься мародерством на временно оккупированных территориях. С каждым разом их методы отличаются все большей жесткостью, от чего страдают местные жители. Об этом говорится в ежедневной сводке Генштаба ВСУ от 21 августа.

В этот раз зафиксировано, что в населенный пункт Токмак Запорожской области, командование ВС РФ перебросило подразделение из Республики Бурятия.

"Военнослужащие этого подразделения систематически проверяют местных жителей на наличие документов на право проживания в собственных домах", — говорится в сообщении.

В том случае, если у жильцов нет под рукой документов на регистрацию права проживания, у них начинают отбирать все найденное имущество. Это они называют так называемой "конфискацией".

Более того, после совершенных действий войска противника начинают физически издеваться над местными жителями, которые недовольны происходящим.

К слову, ранее сообщалось, что украинцы в оккупации перестали продавать еду бойцам ВС РФ, в связи с чем командование дало оккупантам "зеленый свет" на мародерство. Им рекомендуют грабить огороды и отбирать готовую еду у местных жителей.

При этом, есть специальный список адресов, где это делать запрещено. Чаще всего там проживают коллаборанты, которые после начала войны пошли на сотрудничество с противником.

Ситуация на фронте: что известно

В сводке Генштаба также поделились тем, что происходит на сегодняшний день на разных направлениях.

На Купянском направлении, на котором продолжаются ожесточенные бои, россияне обстреляли их артиллерии множество населенных пунктов, среди которых: Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое. Подобная ситуация с обстрелами наблюдается и на Лиманском направлении.

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские населенные пункты Фото: DeepStateMAP

Бахмутское направление. Здесь российские оккупанты пытаются вести наступательные действия в районе населенного пункта Клещиевка. В Генштабе отметили, что успехов у противника не зафиксировано.

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские населенные пункты Фото: DeepStateMAP

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские населенные пункты Фото: DeepStateMAP

На Запорожском направлении от обстрелов ВС РФ пострадало более 30 населенных пунктов, среди которых: Чаривне, Егоровка, Пятихатки.

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские населенные пункты Фото: DeepStateMAP

На Херсонском направлении противник также не сбавляет темпы обстрелов и зафиксированы атаки минимум на 20 населенных пунктов. Кроме того, враг активно применяет здесь авиацию.

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские населенные пункты Фото: DeepStateMAP

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 июля сообщалось, что в Луганской области у оккупантов закончились деньги и теперь вместо зарплаты сотрудникам выдают награбленное имущество. Наемникам обещают, что они смогут забрать все, что попадется на глаза.