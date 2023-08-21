Выселяют без документов на право собственности: ВС РФ используют новую тактику мародерства
По информации Генштаба, если не предоставить оккупантам необходимые "бумажки", тогда они начинают отбирать имущество и физически издеваются над людьми.
Российские военные продолжают активно заниматься мародерством на временно оккупированных территориях. С каждым разом их методы отличаются все большей жесткостью, от чего страдают местные жители. Об этом говорится в ежедневной сводке Генштаба ВСУ от 21 августа.
В этот раз зафиксировано, что в населенный пункт Токмак Запорожской области, командование ВС РФ перебросило подразделение из Республики Бурятия.
"Военнослужащие этого подразделения систематически проверяют местных жителей на наличие документов на право проживания в собственных домах", — говорится в сообщении.
В том случае, если у жильцов нет под рукой документов на регистрацию права проживания, у них начинают отбирать все найденное имущество. Это они называют так называемой "конфискацией".
Более того, после совершенных действий войска противника начинают физически издеваться над местными жителями, которые недовольны происходящим.
К слову, ранее сообщалось, что украинцы в оккупации перестали продавать еду бойцам ВС РФ, в связи с чем командование дало оккупантам "зеленый свет" на мародерство. Им рекомендуют грабить огороды и отбирать готовую еду у местных жителей.
При этом, есть специальный список адресов, где это делать запрещено. Чаще всего там проживают коллаборанты, которые после начала войны пошли на сотрудничество с противником.
Ситуация на фронте: что известно
В сводке Генштаба также поделились тем, что происходит на сегодняшний день на разных направлениях.
На Купянском направлении, на котором продолжаются ожесточенные бои, россияне обстреляли их артиллерии множество населенных пунктов, среди которых: Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое. Подобная ситуация с обстрелами наблюдается и на Лиманском направлении.
Бахмутское направление. Здесь российские оккупанты пытаются вести наступательные действия в районе населенного пункта Клещиевка. В Генштабе отметили, что успехов у противника не зафиксировано.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Запорожском направлении от обстрелов ВС РФ пострадало более 30 населенных пунктов, среди которых: Чаривне, Егоровка, Пятихатки.
На Херсонском направлении противник также не сбавляет темпы обстрелов и зафиксированы атаки минимум на 20 населенных пунктов. Кроме того, враг активно применяет здесь авиацию.
"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — говорится в сообщении.
Напомним, 11 июля сообщалось, что в Луганской области у оккупантов закончились деньги и теперь вместо зарплаты сотрудникам выдают награбленное имущество. Наемникам обещают, что они смогут забрать все, что попадется на глаза.