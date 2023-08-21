Виселяють без документів на право власності: ЗС РФ використовують нову тактику мародерства

За інформацією Генштабу, якщо не надати окупантам необхідних "папірців", тоді вони починають відбирати майно і фізично знущаються над людьми.

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Російські військові продовжують активно займатися мародерством на тимчасово окупованих територіях. З кожним разом їхні методи вирізняються дедалі більшою жорсткістю, від чого страждають місцеві жителі. Про це йдеться у щоденному зведенні Генштабу ЗСУ від 21 серпня.

Цього разу зафіксовано, що в населений пункт Токмак Запорізької області командування ЗС РФ перекинуло підрозділ із Республіки Бурятія.

"Військовослужбовці цього підрозділу систематично перевіряють місцевих мешканців на наявність документів на право проживання у власних будинках", — ідеться в повідомленні.

У тому разі, якщо у мешканців немає під рукою документів на реєстрацію права проживання, у них починають відбирати все знайдене майно. Це вони називають так званою "конфіскацією".

Ба більше, після скоєних дій війська противника починають фізично знущатися над місцевими жителями, які незадоволені тим, що відбувається.

До слова, раніше повідомлялося, що українці в окупації перестали продавати їжу бійцям ЗС РФ, у зв'язку з чим командування дало окупантам "зелене світло" на мародерство. Їм рекомендують грабувати городи і відбирати готову їжу у місцевих жителів.

При цьому, є спеціальний список адрес, де це робити заборонено. Найчастіше там проживають колаборанти, які після початку війни пішли на співпрацю з противником.

Ситуація на фронті: що відомо

У зведенні Генштабу також поділилися тим, що відбувається на сьогоднішній день на різних напрямках.

На Куп'янському напрямку, на якому тривають запеклі бої, росіяни обстріляли з артилерії безліч населених пунктів, серед яких: Дворічна, Синьківка, Кислівка та Берестове. Подібна ситуація з обстрілами спостерігається і на Лиманському напрямку.

Російські окупанти продовжують атакувати українські населені пункти Фото: DeepStateMAP

Бахмутський напрямок. Тут російські окупанти намагаються вести наступальні дії в районі населеного пункту Кліщіївка. У Генштабі зазначили, що успіхів у противника не зафіксовано.

Російські окупанти продовжують атакувати українські населені пункти Фото: DeepStateMAP

На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Російські окупанти продовжують атакувати українські населені пункти Фото: DeepStateMAP

На Запорізькому напрямку від обстрілів ЗС РФ постраждало понад 30 населених пунктів, серед яких: Чарівне, Єгорівка, П'ятихатки.

Російські окупанти продовжують атакувати українські населені пункти Фото: DeepStateMAP

На Херсонському напрямку противник також не збавляє темпів обстрілів і зафіксовано атаки щонайменше на 20 населених пунктів. Крім того, ворог активно застосовує тут авіацію.

Російські окупанти продовжують атакувати українські населені пункти Фото: DeepStateMAP

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, що в Луганській області в окупантів закінчилися гроші і тепер замість зарплати співробітникам видають награбоване майно. Найманцям обіцяють, що вони зможуть забрати все, що попадеться на очі.