В Минобороны РФ обвинили Украину: в Подмосковье взорвался очередной БПЛА (фото, видео)

В Минобороны России заявили, что Украина якобы запустила в сторону РФ 4 дрона. Два из них упали в Брянской области, другие — взорвались в Подмосковье.

Жители Москвы и Подмосковья в ночь на 22 августа слышали взрывы. Так, российские силы ПВО сбили два беспилотника в Московской области. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин у себя в Telegram.

"ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы", — сообщил он.

Отметим, что в Министерстве обороны РФ подтвердили слова Собянина. Также в ведомстве отметили, что два БПЛА также были обнаружены системой РЭБ и потерпели крушение в Брянской области.

"Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области", — сказано в сообщении.

В Минобороны России заявил, что это якобы была атака Украины.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в Красногорске из-за взрыва пострадала многоэтажка. По словам местных жителей, волной выбило две оконные рамы. Также были повреждены около 10 автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, что ранее Фокус писал, какие опасные ударные дроны имеет Украина и на что они способны. Полноценную войну невозможно вести и выигрывать, не нанося ударов по территории противника, и для этого украинцам нужны дальнобойные дроны.

Также сообщалось, что Минобороны России 21 августа заявило об "очередной попытке киевского режима" атаковать БпЛА самолетного типа российскую столицу и похвасталось успешной работой ПВО. Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что украинский беспилотник сбили неподалеку от ее дома.