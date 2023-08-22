Российский Су-30 уничтожил разведывательный катер ВСУ в Черном море, — Минобороны РФ

По версии РФ, украинский катер якобы уничтожили в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря. Командование ВСУ пока никак не комментировало информацию агрессора.

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что самолет СУ-30см морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер Вооруженных сил Украины ночью 22 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram.

В Минобороны РФ отметили, что разведывательный катер ВСУ был уничтожен вблизи газодобывающих установок в акватории Черного моря.

"Экипажем самолета Су-30см морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер Вооруженных сил Украины", — говорилось в сообщении.

На момент публикации материала украинская сторона никак не прокомментировала ситуацию.

Напомним, в ночь на 22 августа в Москве и Подмосковье прогремели взрывы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО сбила два беспилотника в области. В Минобороны РФ отметили, что еще два дрона были обнаружены системой РЭБ в Брянской области. Кроме этого, в атаке дронов обвинили Украину. В результате инцидента в подмосковном Красногорске пострадала многоэтажка, волной выбило две оконные рамы. Также десять автомобилей получили повреждения. Люди не пострадали.

21 августа в Минобороны РФ заявили об атаке беспилотника, его обнаружили на подлете к Москве. Как заверили российские власти, дрон уничтожили возле Москвы, однако пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила, что БПЛА упал на соседней от нее улице.