В Одессе и Ровно проводят массовые обыски в военкоматах, — СМИ (видео)

По данным журналистов, следственные действия связаны с работой военно-врачебных и медико-социальных экспертных комиссий.

В Одессе и Ровно проходят масштабные обыски в территориальных центрах комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП). Об этом во вторник, 22 августа, сообщает информационное агентство "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Так, в Одессе, согласно полученным данным, прошли обыски в нескольких районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Также аналогичные операции проводятся в Ровненской области.

По информации источника, следственные действия проходят под процессуальным руководством областных прокуратур сотрудниками Управления стратегических расследований и следователями Национальной полиции. Обыски связаны с деятельностью военно-врачебных комиссий (ВВК).

По данным журналистов, обыски также проходят еще в нескольких регионах Украины.

Кроме того, по информации СМИ, в Ровненской области обыски проводят во всех ВВК и медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК).

В сети также опубликовали видео проведения следственных действий в Малиновском районном ТЦК и СП в Одессе.

Массовые увольнения военкомов и обыски в ТЦК и ВЛК

Напомним, что 11 августа Владимир Зеленский рекомендовал уволить глав областных ТЦК и назначить на должности глав ТЦК военных, которые находились на фронте, но не могут продолжать участвовать в боевых действиях из-за проблем со здоровьем.

Напомним, 12 августа в Верховной Раде заявили, что после увольнения всех областных военкомов займутся "чисткой" районных и городских ТЦК.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, ТЦК репутационно "убивали" концепцию мобилизации как таковой, так как главы военкоматов не прячась покупали дорогие автомобили и недвижимость во время войны.

14 августа стало известно, что Зеленский оценил работу военно-врачебных комиссий (ВВК) и анонсировал решение существующих проблем.