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Военный Фокус Российско-украинская война

"Это о деэскалации и ускорении финала": в ОП назвали преимущества передачи F-16 Украине

Артем Богомаз
Фото: defensie.nl | В Офисе президента убеждены, что боевая авиация Запада значительно изменит ход войны

По словам Михаила Подоляка, западные союзники начали осознавать важность боевой авиации во время войны. Благодаря истребителям ВСУ смогут минимизировать свои потери и продолжат активнее уничтожать противника.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что современные истребители F-16 могут изменить ход войны и назвал несколько ключевых факторов, которые доказывают это. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 22 августа.

По его словам, в первую очередь это полное понимание стран-доноров, которые находятся в северной части Европы, общей природы противостояния. Также союзники, которые и пошли на этот шаг, понимают важность именно этого этапа войны.

"Это также о деэскалации, существенном снижении рисков масштабирования войны и ускорении справедливого финала. Это о минимизации украинских потерь, оптимизации наступательных операций и увеличении эффективности уничтожения российской оккупационной группировки", — говорится в сообщении.

Многие страны уже согласились передать истребители Украине и это с их стороны активная демонстрация того, что они глубоко заинтересованы в защите международного права, демократии и справедливости.

Это все можно сохранить, если сейчас помочь Украине выиграть в войне, которую начала Российская Федерация во главе с президентом Владимиром Путиным.

"Все это возможно только при абсолютном проигрыше России. Крайне важно, чтобы подобные решения принимали и другие партнеры Украины по коалиции", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 22 августа в ВСУ объяснили, как истребители F-16 повлияют на ситуацию на фронте. При этом, Украине необходимо получить от партнеров не только самолеты, но и другую "полезную нагрузку", которая способна уничтожать вражеские корабли, командные пункты и летательные аппараты.