В Минобороны РФ заявили об уничтожении украинского катера у Змеиного: реакция ВМС (видео)

По данным СМИ, в украинском командовании отрицают заявления РФ — у Украины потерь на море не зафиксировано.

Украина опровергла заявление России об уничтожении украинского военного катера с военнослужащими на борту у острова Змеиный. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на комментарий ВМС Украины.

По данным представителя ведомства, заявления России не имеют подтверждения.

"В украинских ВМС такого инцидента не было. Потерь среди личного состава ВМС нет. Соответственно, в данном случае нам нечего комментировать", — отметил представитель ВМС Украины.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен данный инцидент. Однако дальнейшие детали не были предоставлены.

"Скоростная надводная цель активно маневрировала, пыталась уклониться от огня истребителя, однако была успешно поражена из авиационной пушки.", — говорится в сообщении министерства.

На опубликованной видеозаписи видно несколько выстрелов по цели, но подробности остаются неясными.

"На видеозаписи видны многочисленные выстрелы по цели, но нет никаких опознавательных деталей. CNN не может провести независимую проверку", — резюмировали американские журналисты.

Что заявили в МО РФ

22 августа на официальных страницах российского оборонного ведомства опубликовали видео, на котором, как утверждалось, Военно-космические силы России (ВКС) якобы уничтожили американский быстроходный военный катер Willard Sea Force с десантной группой ВСУ на борту близ острова Змеиный.

В Минобороны РФ заявили, что ВКС России якобы уничтожили катер десантной группы ВСУ, но в ВМС Украины это опровергли

Как рассказал представитель ведомства CNN, инцидентов в море пока не случалось и потерь среди личного состава у ВМС нет.

При этом на предоставленной МО РФ видеозаписи видны лишь выстрелы якобы по цели с неизвестным исходом.

Напомним, МО РФ заявило, что самолет СУ-30см морской авиации Черноморского флота якобы уничтожил разведывательный катер ВСУ в ночь на 22 августа.

13 августа служащие Измаильского погранотряда при поддержке бойцов ГУР МО высадились на освобожденном острове Змеиный и установили новый пограничный знак.

Ранее, 30 июля, сообщалось, что ВС РФ третий раз за месяц сбросили авиабомбы на остров Змеиный.