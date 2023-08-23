ВКС РФ подняли истребители из-за БПЛА MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar в Крыму, — Минобороны

Над акваторией Черного моря, как утверждают в ведомстве РФ, был зафиксирован полет двух БПЛА, которые якобы осуществляли воздушную разведку вблизи Крыма.

Во вторник вечером, 23 августа, в районе временно оккупированного Крыма Вооруженные силы Российской Федерации подняли в воздух два истребителя из-за беспилотников, зафиксированных в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram.

"Над акваторией Черного моря средствами контроля за воздушным пространством ВКС России (воздушно-космические силы, — ред.) был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые осуществляют ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова", — говорилось в сообщении.

Отметили, что после поднятия истребителей из состава дежурных сил ПВО беспилотники изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки.

В это время крымский Telegram-канал сообщил о звуках взрывов в Севастополе. По их сообщению, это звуки не "прилетов", а тренировки подразделений ВС РФ в Казачьей Бухте.

"Тем не менее, опасность ударов или пусков беспилотников сохраняется. Даже сейчас подразделения ПВО находились наготове", — говорилось в сообщении.

Тогда же так называемый глава Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что в городе было все спокойно, российский флот проводил учебные стрельбы в Казачьей бухте.

Напомним, 22 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что оккупанты пытаются защитить Крымский мост. Для этого они начали топить паромы. Всего в районе Керченского моста планируют уничтожить не менее шести плавсредств.

Кроме этого, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов анонсировал новые взрывы на полуострове в ближайшие дни. Он отметил, что в Крыму проживает много людей, которые ждут деоккупации региона.