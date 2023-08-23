"Начало ядерной войны": пропагандист Соловьев пригрозил Украине из-за поставок F-16 (видео)

По словам российского пропагандиста, эти самолеты якобы представляют большую угрозу для России, ведь истребители могут быть оснащены ЯО. В ответ он пообещал применить тактическое ядерное оружие.

Решение западных стран отправить Украине для борьбы с Российской Федерацией современные истребители F-16 не прошли мимо пропагандистов. Телеведущий Владимир Соловьев в своем ток-шоу вновь заговорил о ядерном ударе.

По его словам, каждый взлет такого истребителя в Украине можно будет якобы рассматривать как начало ядерной войны. Именно с этим связаны его переживания, которые были озвучены в эфире пропагандистского ток-шоу на федеральном канале.

"Они решили F-16. Дали разрешение странам поставить. Ну, мы же сказали, что каждый взлет F-16 будем рассматривать как начало ядерной войны. Потому что мы не можем… Мы не собираемся разбираться: он залетел с ядерным оружием или нет. Это самолеты, которые заточены под то, чтобы нести на себе ядерное оружие", — говорится в сообщении.

При этом, Российская Федерация якобы не будет сидеть без ответа и поэтому начались угрозы с применением ядерного оружия не только по тем аэродромам, с которых будет взлетать боевая авиация.

"Наш ответ: мы будем вынуждены применить тактическое ядерное оружие по местам взлета F-16. И не только", – продолжил Владимир Соловьев.

Напомним, 20 августа Владимир Зеленский объявил, что Нидерланды намерены передать Украине 42 истребителя F-16. В тот же день стало известно о намерении Дании передать Украине еще 19 самолетов F-16. Первые шесть истребителей F-16 Дания надеется предать ВСУ под Новый год.

22 августа сообщалось, что в ОП назвали преимущества передачи F-16 Украине. По словам Михаила Подоляка, западные союзники начали осознавать важность боевой авиации во время войны. Благодаря истребителям ВСУ смогут минимизировать свои потери и продолжат активнее уничтожать противника.