Группа "Асгард" и Сичеславская бригада уничтожили БМП и танк россиян на Лиманском направлении (видео)

Российские войска остались без боевых машин благодаря умелому использованию украинскими защитниками беспилотников и артиллерии.

Украинские защитники успешно уничтожили БМП, танк и поразили БРЭМ российских оккупантов. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в Telegram.

Бойцы группа "Асгард" подразделения "Очі" зафиксировали российские боевые машины. Впоследствии координаты передали воинам 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Состоялась ликвидация техники на Лиманском направлении.

Уничтожение техники россиян в августе 2023 года

ВСУ 21 августа применили FPV-дроны и уничтожили два танка Т-72 россиян. Оружие себестоимостью 100 тысяч гривен сумело ликвидировать тяжелую технику российских оккупантов, которая стоит несколько миллионов.

Артиллеристы ВСУ 17 августа уничтожили БМП в районе Бахмута. Украинские защитники провели успешное взаимодействие со сводной тактической группой "Адам" вблизи населенного пункта Андреевка.

Также 16 августа артиллеристы благодаря подразделению Shadow уничтожили пушку Д-20. Бойцы 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова успешно ликвидировали гаубицу Д-20.

Напомним, 15 августа батальон К-2 уничтожил гаубицу Д-30 и КамАЗ в промышленной зоне в Донецкой области. Артиллеристы 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы уничтожили технику, которую враг пытался тщательно спрятать. Ликвидирована была и гаубица Д-30. Артиллерийскую установку захватчики спрятали среди густой растительности, но это им не помогло.