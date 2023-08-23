"Серьезные проблемы": эксперт объяснил, прорвут ли ВС РФ оборону на Лимано-Купянской оси

Некоторые российские подразделения укомплектованы лишь на 30%. Без подкрепления враг не сможет пойти в наступление на позиции Сил обороны.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Вооруженные силы Российской Федерации не смогут прорвать оборону украинских военных на Лимано-Купянской оси в краткосрочной перспективе. Об этом он сообщил в комментарии "РБК-Украина".

"В краткосрочной перспективе у них не будет возможности прорвать оборону на Лимано-Купянской оси. Особенно в направлении Купянска с последующим захватом города", — сказал Александр Коваленко.

Он отметил, что оккупанты не смогут прорвать оборону из-за серьезных проблем со штатной комплектацией. В частности, некоторые подразделения укомплектованы лишь на 30%.

"По сути, это не наступательные силы, а оборонительные, да и то не самой высокой эффективности", — сказал Александр Коваленко.

Кроме этого, при попытке пойти в наступление неподготовленными силами враг несет большие потери, убежден эксперт. Оккупантам может помочь исправить ситуацию подкрепление, однако пока оно не наблюдается.

Напомним, на Купянском направлении враг сосредоточил более 45 тысяч военнослужащих и большое количество военной техники. Военные эксперты рассказали Фокусу, какие шансы имеют военные РФ на этом направлении.

21 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что оккупанты пытаются захватить те позиции в Харьковской области, которые украинские военные освободили осенью 2022 года. В частности, речь идет о Купянском направлении.