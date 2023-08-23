Украинский военный показал, как выглядит польский БТР Rosomak изнутри (видео)

Польша производит для Украины 200 БТРов Rosomak по контракту, который был заключен в апреле 2023 года.

Бойцы ВСУ показали изнутри польский БТР Rosomak, который есть на вооружении одной из бригад. Об этом сообщает военный в ТикТок-аккаунте.

Военный показал, как выглядит машина со стороны места командира и наводчика Rosomak. Один из членов экипажа показывает, как у него запускается термальная камера. Также у него есть доступ к осмотру машины. Вероятно, военные находятся где-то на полигоне, потому что по рации раздается команда, чтобы машина остановилась и ждала следующих распоряжени.

Известно, что бронетранспортеры поступили на вооружение одной из бригад ВСУ. В апреле 2023 года Украина заказала 200 польских машин. Польша будет отправлять Rosomak прямо с завода. Rosomak — это лицензионная версия Patria финляндского производства.

Бронирование машины защищает от 14,5-мм калибра в передней проекции и от 7,62-мм калибра в других проекциях. Кроме этого БТР способен выдерживать подрыв на фугасе до 6-кг. Однако есть опция добавить бронирование, чтобы в лоб виров выдерживал попадание 30-мм снарядов российской автоматической пушки 2А42.

Напомним, 14 августа Польша показала 200 единиц военной техники на параде в Варшаве. Среди них БТР Rosomak.

11 августа польские СМИ писали, что в Польше планируют построить тяжелую БМПТ на базе САУ Krab .