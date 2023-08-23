"Не так много летающих": Буданов рассказал, сколько самолетов Ту-22М3 имеет РФ (видео)

По словам Кирилла Буданова, в войне против Украины участвуют 436 российских самолетов, но именно бомбардировщиков ТУ-22М3 у них остались единицы.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов 23 августа в интервью "Радио Свобода" сообщил, что последние операции спецслужбы против российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 позволили существенно сократить возможность ударов по территории Украины советских сверхзвуковых ракетами Х-22.

По информации главы ГУР, в военных воздушных операциях против Украины участвуют 436 российских самолетов.

"Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, то это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 — и минус два еще тех, которые на ремонте будут находиться, то есть 27. То есть не так много тех, которые на самом деле летают", — сказал Кирилл Буданов.

По его словам, во время операций на российских военных аэродромах "Сольцы" (Нижегородская область) и "Шайковка" (Калужская область) полностью уничтожены два самолета, еще два поражены.

"Те два, что поражены, будут со временем отремонтированы, это тоже надо понимать", — подчеркнул глава ГУР.

На вопрос журналистки известно ли нашей разведке, кто выполнил задание по уничтожению российских самолетов Буданов ответил: "Нам хорошо известны люди, которые это выполнили... это люди, которые с территории Российской Федерации выполнили определенные задачи".

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Что известно об атаке на российский аэродром "Сольцы"

Военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области 19 августа был атакован беспилотниками. В результате атаки один самолет получил повреждения. В ударе по военному объекту российская сторона традиционно обвиняет Украину.

Британская разведка в очередной сводке от 22 августа предположила, что атаки БпЛА по военным аэродромам в России могли быть осуществлены с ее территории, потому что беспилотные аппараты вряд ли смогли бы долететь до объекта, расположенного в 650 км от ближайшей границы с Украиной.

Напомним, 23 августа спецподразделение ГУР показало охоту на самолет РФ возле острова Змеиный. Кадры доказывают, что Минобороны РФ обнародовало недостоверную информацию, когда заявляло об уничтожении украинского катера.

Кроме того, сообщалось, что в Смоленске воспитанники кружка смастерили "дрон ВСУ" и переполошили полгорода. Аппарат дети мастерили в течение нескольких месяцев и торжественно устроили его запуск. Впрочем, "Бобер" пролетел немного, но успел наделать шума.