Нашли 10 тел: в РФ завершили поисковую операцию на месте падения самолета Пригожина

В Тверской области РФ обнаружили останки всех пассажиров и экипажа самолета владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Пока нет данных, что тела опознаны.

Представители экстренных служб России сообщили о завершении поисковой операции на месте падения "бизнес-джета" RA-02795 владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом написало информационное агентство "Интерфакс".

В заметке указано, что обнаружено 10 тел. Других деталей инцидента не приводят. В частности, ни слова не написано относительно того, опознали ли останки.

Отметим, Федеральное агентство воздушного транспорта РФ "Росавиация" опубликовало список лиц, зарегистрированных как пассажиры "бизнес-джета", который разбился в Тверской области России вечером 23 августа:

Евгений Пригожин (Prigozhin Evgeniy) — владелец ЧВК "Вагнер"; Дмитрий Уткин (Utkin Dmitriy) — командир ЧВК "Вагнер"; Валерий Чекалов (Chekalov Valeriy) — глава службы безопасности; Сергей Пропустин (Propustin Sergey) — наемник, разведчик-гранатометчик; Евгений Макарян (Makaryan Evgeniy) — наемник, который находится в базе данных"Миротворца"; Александр Тотмин (Totmin Aleksandr) — наемник; Николай Матусеев (Matuseev Nikolay).

Также названы имена трех членов экипажа:

Алексей Левшин (Levshin Aleksei) — командир; Рустам Каримов (Karimov Rustam) — второй пилот; Кристина Распопова (Raspopova Kristina) — бортпроводница.

Гибель Пригожина: причины катастрофы

В предыдущих сообщениях "Росавиация" указала, что начала расследование причин падения самолета Embraer-135 (ЕВМ-135BJ), который принадлежал компании "МНТ-Аэро". В частности, будут искать "черные ящики", изучать работу диспетчеров, подготовку экипажа и тому подобное.

Впрочем, росСМИ уже опубликовали первую версию событий. В частности, предполагают, что авиакатастрофа произошла в результате действия российского ПВО. Согласно этой версии, самолет, который направлялся из Москвы в Санкт-Петербург, могли воспринять как вражескую цель и сбить. Об этом же написала даже "Росавиация".

Около нескольких часов после падения самолета в Тверской области не было известно, находился ли на борту глава ЧВК "Вагнер". Одни утверждали, что он мог быть во втором самолете, другие — что близкие не могут до него дозвониться.

Тем временем президент России Владимир Путин срочно прервал свой визит в Курск и вернулся в Москву. Глава Кремля пока не комментировал произошедшее.

Президент США Джо Байден проинформирован о падении самолета Пригожина, — указали в Белом доме. Комментарий Байдена уже есть: он заявил, что ожидал чего-то подобного.

Напоминаем, в течение 23 августа Россия понесла еще две потери. ГУР Минобороны сообщили, что в Крыму была уничтожена российская установка С-400, которая могла нанести массированные ракетные удары по территории Украины. Тем временем на Запорожье военный вертолет ВС РФ пересек линию фронта и приземлился под контролем украинских военных.