ВС РФ нанесли ракетные удары по Днепру, много пострадавших, — ОВА (фото)

По данным администрации, в результате обстрела зафиксировано попадание в объект транспортной инфраструктуры. Пострадали семь человек — трое мужчин и четверо женщин.

Ночью 24 августа Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетные удары по Днепру. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак у себя в Telegram.

"Среди ночи — мощные взрывы в Днепре. Враг ударил по городу ракетами. Одну из них сбили защитники из Воздушного командования "Восток", — сказал Сергей Лысак.

Он отметил, что произошли попадания, транспортный объект подвергся разрушениям. В результате обстрела пострадали семь человек — трое мужчин и четверо женщин, от 32 до 55 лет, шестеро госпитализированы в состоянии средней тяжести. У пострадавших наблюдались рваные раны и осколочные ранения.

Кроме этого, повреждения получили еще около десяти объектов, в частности банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание. Также изуродованы 15 киосков, два жилых дома, авто автобусы, несколько автомобилей, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

Напомним, ночью 24 августа российские военные атаковали Днепр. Местные жители опубликовали видео после взрыва, в частности был зафиксирован пожар.

Утром 23 августа, российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне. Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко заявил, что в течение 22 августа враг 13 раз обстрелял территорию города, использовав в общей сложности 78 снарядов.

В тот же день военные РФ атаковали Одесскую область в течение трех часов с помощью беспилотников Shahed. Вражеские войска обстреляли зернохранилище и производственно-перегрузочный комплекс.

Кроме этого, дрон-камикадзе Shahed попал в заведение образования в городе Ромны Сумской области, в результате чего есть погибшие.