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Украинская ПВО сбила 14 "Кинжалов": Путин считал это невозможным, — СтратКом ВСУ (фото)

Александр Флоранский
Фото: РИА Новости | В Страткоме ВСУ рассказали об уязвимостях ракет Кинжал

Глава Кремля утверждал, что аэробаллистические ракеты "Кинжал" беспрепятственно преодолевают все существующие оборонительные системы.

За все время полномасштабного вторжения украинские системы ПВО уничтожили 14 аэробаллистических ракет Х-47М "Кинжал". Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ.

В публикации говорится, что есть сомнения относительно того, стоит ли считать ракеты "Кинжал" гиперзвуковыми. В СтратКоме ВСУ также напомнили о том, что в 2018 году президент РФ Владимир Путин, давая характеристики этому оружию, сказал, что оно гарантированно преодолевает все существующие и даже перспективные системы обороны.

Представители Страткома считают, что в практическом отношении "Кинжал" не может обойти даже противоракетные комплексы, которые появились еще до распада СССР.

В ВСУ рассказали об уязвимостях ракет "Кинжал"

Напомним, что 12 августа сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ украинские ПВО уничтожили 13 аэробаллистических "Кинжалов" и более 20 других баллистических ракет, которыми российские войска атаковали Украину. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что у ВС РФ все еще имеются возможности за месяц произвести порядка 100 ракет различного типа, среди прочего и тех, которые крайне сложно перехватить.

Также сообщалось, что, по словам все того же Игната, и тренировочные полеты МиГ-31К несут в себе опасность, т.к. нет гарантии того, что ракеты не запустят.