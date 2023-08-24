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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Авиация уничтожила российский штаб управляемыми бомбами JDAM в Запорожской области (видео)

Александр Матвиенко
Фото: Boeing

Воздушные силы нанесли удар в районе Новопрокоповки, где был штаб ВС РФ в захваченной школе.

Украинские Силы обороны нанесли удар управляемыми авиабомбами JDAM по командному штабу оккупантов в Запорожской области. Об этом сообщает партизанский отряд Мелитополя "Гнилая Черешня" в телеграме.

Отмечается, что авиация Воздушных сил нанесла авиаудар по врагу управляемой авиабомбой JDAM. Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов также добавляет детали результативной атаки. По его словам, после освобождения Роботино в Запорожской области военные смогли продвинуться дальше. Сейчас информацию об освобождении Роботино официальные источники не подтверждали. Об этом давали информацию аналитики DeepState.

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"На видео, украинская авиация наносит удар управляемыми авиабомбами JDAM по штабу российских оккупантов в районе Новопрокоповки (Пологовский район Запорожской области", — сообщил Бутусов.

По данным Генштаба, украинская авиация нанесла 2 удара по пунктам управления, 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 удара по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов. Вероятно, удар в Новопрокоповке и был внесен в отчет Генерального штаба утром 24 августа.

Напомним, 23 августа в Роботино подняли флаг Украины с подписью главнокомандующего генерала Валерия Залужного.

11 августа ВСУ нанесли авиаудар двумя бомбами JDAM по оккупантам в районе Урожайного.