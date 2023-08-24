ВС РФ намерены обзавестись современными системами борьбы с дронами: что есть в арсенале

По мнению экспертов, наиболее совершенной российской системой защиты от беспилотников является комплекс РБ-504П-Э. Для подавления навигации БПЛА он использует частоты от 1150 до 1610 МГц в зоне 360° вокруг и при углах возвышения до 40°.

В ответ на украинские атаки российские вооруженные силы намерены оснастить войска современными системами защиты от беспилотников. На выставке "Армия 2023" были представлены некоторые образцы, которыми ВС РФ попытаются усилить подразделения противовоздушной обороны. О том, какие системы защиты от БПЛА могут предложить россияне говорится в материале издания Defenca от 24 августа.

Обозреватели пишут, что среди наиболее совершенных российских систем защиты от беспилотников — комплекс РБ-504П-Э, состоящий из ряда аппаратуры и антенн. Основной его задачей является как обнаружение беспилотников, так и создание электронных помех, препятствующих выполнению ими своей задачи.

Для этого комплекс контролирует каналы передачи данных радиоуправляемых летательных аппаратов или воздействует на бортовые приемники сигналов воздушных платформ, использующих спутниковую навигацию.

РБ-504П-Э работает на частотах от 420 до 5850 МГц для каналов управления и от 1150 до 1610 МГц для подавления навигации. Она действует в зоне 360° вокруг и при углах возвышения до 40°. Дальность действия системы составляет около 2 км, она способна оказывать электронное воздействие одновременно на четыре радиоканала и два канала спутниковой навигации.

Антидроновый комплекс РБ-504П-Э

Элемент антидронового комплекса РБ-504П-Э

Кроме того было представлено антидроновое ружье "АРГУМЕНТ-2". Это своеобразная пушка, излучающая помехи на расстоянии 2,1 км для воздействия на навигационные каналы — спутниковые системы ГЛОНАСС, GPS, Galileo или BeiDou, а также на расстоянии 1,1 км для воздействия на каналы управления.

Ее аккумулятор может непрерывно работать в течение часа, но можно доставить дополнительный элемент питания. Весит ружье 6 кг вместе со штативом, позволяющим устанавливать его на место, а размеры составляют 21х23х125 см.

антидроновое ружье "АРГУМЕНТ-2"

Третий элемент — комплекс "АРГУМЕНТ-3", который предназначен для пресечения проникновения беспилотных воздушных судов (БВС) в охраняемое пространство объекта путем подавления каналов связи, управления и навигации с неподготовленных позиций участка охранения.

Он представляющий собой полусферическую сборку диаметром 1,5 м и массой около 25 кг, размещенную на треноге. "АРГУМЕНТ-3" выполняет роль генератора сигналов, который глушит навигационные каналы на расстоянии 2 км и каналы управления на расстоянии 1 км.

Комплекс используется отдельно или в комбинации с другими подобными устройствами — комплектом, который может управляться дистанционно — для поддержания зон, свободных от угроз, в качестве еще одного элемента системы защиты от дронов.

Напомним, бойцы ВСУ в ближайшее время получат в помощь от Эстонии 21 разведывательный беспилотник EOS C VTOL. Сообщается, что беспилотники были модернизированы для работы в суровых условиях фронта.