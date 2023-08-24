Россияне обстреляли одну из ТЭС ДТЭК: она приостановила работу

По данным компании, эта ТЭС уже неоднократно подвергалась атакам. Всего с сентября прошлого года энергетические предприятия ДТЭК были атакованы 34 раза.

В результате российского обстрела в четверг пострадала теплоэлектростанция компании "ДТЭК Энерго". Обрушившиеся повреждения были серьезными, что привело к временной остановке производства электроэнергии на данной станции. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"К счастью, обошлось без жертв", — добавляют в компании. Что касается ТЭС, то было серьезно повреждено оборудование предприятия.

Как только обстрелы прекратятся, специалисты в энергетической сфере смогут приступить к устранению последствий атаки и восстановлению работоспособности оборудования. Компания планирует скоординировать свои усилия с Национальной энергетической компанией "Укрэнерго" для эффективного восстановления энергетической инфраструктуры.

Отмечается, что данная теплоэлектростанция ранее также неоднократно подвергалась атакам. С начала сентября прошлого года энергетические предприятия компании "ДТЭК Энерго" стали объектами 34 атак. В результате этих обстрелов погибло 3 энергетика, а 28 были ранены. Кроме того, среди погибших и раненых также числятся сотрудники подрядных организаций и спасатели.

Напомним, ночью 24 августа российские военные атаковали Днепр. Местные жители опубликовали видео после взрыва, в частности был зафиксирован пожар.

Утром 23 августа, российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне. Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко заявил, что в течение 22 августа враг 13 раз обстрелял территорию города, использовав в общей сложности 78 снарядов.