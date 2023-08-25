F-16 — не раньше 2024 года: в Нидерландах объяснили, почему так долго (видео)

ВСУ получит истребители F-16 только после того, как подготовят пилотов, обслуживающий персонал, инфраструктуру, наладят поставки вооружения и запчастей.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объяснила детали поставки самолетов F-16 для Украины и рассказала о том, что нужно подготовить, чтобы они наконец поступили на поле боя. По ее словам, поступление истребителей состоится только после длительной подготовки с участием многих партнеров. Об этом говорится в интервью для портала "Европейская правда".

Оллонгрен напомнила, что поставки F-16 решаются в сотрудничестве с несколькими странами — Данией и рядом других. Переговоры начались в мае, сейчас украинские пилоты приступили к обучению. Между тем должны быть решены следующие проблемы:

налаживание непрерывного обучения пилотов и другого персонала, причастного для боевого применения истребителей;

подготовка инфраструктуры — и для самого самолета, и для вооружения;

все вопросы постоянно согласовываются с США, поскольку данный вид военного снаряжения принадлежит именно этой стране.

Итак, подытожила министр, Нидерланды передадут самолеты только тогда, когда решатся все вышеперечисленные проблемы. То есть F-16 не могут поступить раньше 2024 года: "Учитывая это, мы реалистично рассчитываем на следующий год".

Впрочем, политик также вспомнила о Дании, которая также пообещала истребители. В частности, указала, что у этой страны сроки поставки могут быть и другими: "Когда свои самолеты передаст также Дания — они решат сами, но я думаю, что все партнеры сейчас сосредоточены на том, чтобы это произошло как можно скорее".

F-16 от Нидерландов: детали поставки

Украина от Нидерландов может получить 42 истребителя F-16, отметила Оллонгрен. По ее словам, не все они поступят на фронт: часть будет использоваться для обучения пилотов. В свою очередь, пилотов будут обучать в Нидерландах, а также в Румынии, где откроют специальный учебный центр.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что создана коалиция нескольких стран, которые помогут ВСУ получить истребители F-16. В коалицию вошли Дания (может предоставить ориентировочно 19 ед.), Нидерланды (42 ед.).

Напоминаем, украинские власти "разочарованы" слишком затянутыми сроками поставки истребителей, утверждают СМИ. При этом эксперты предполагают, что задержка связана не с техническими проблемами, а политическими.

Между тем военный обозреватель Фокуса Игаль Левин объяснил, чем особенные F-16. В частности, самолет видит цели на расстоянии до 150 км и имеет полную номенклатуру вооружения.