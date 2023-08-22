"Поздно для контрнаступления": украинские чиновники и военные разочарованы задержкой F-16, — СМИ

Неназванный чиновник объяснил, что тема поставки истребителей не поднималась публично из-за ее "деликатности". Лондонский аналитик Кейр Джайлз убежден, что на скорость принятия решения партнерами повлияла не логистика, а политика.

Related video

Украина наконец достигла договоренностей о поставках истребителей F-16, однако эксперты и украинские чиновники обеспокоены задержкой предоставления самолетов. Об этом говорится в материале NBC News, опубликованном 21 августа.

Аналитики сомневаются в том, что заявление о поставках защитникам F-16 окажет влияние на ситуацию на фронте. Они отмечаются, что график развертывания военных самолетов неясен, а отсутствие поддержки с воздуха уже стало серьезным препятствием для контрнаступления Сил обороны.

В СМИ подчеркнули, что украинское руководство в целом настроено оптимистично, а Москва уже подала решение как эскалацию конфликта. В то же время журналисты объяснили, что подготовка специалистов к получению Киевом F-16 не будет простой.

"Украина лишь недавно подала имена пилотов, которые подлежат обучению, и более половины из них нуждаются в обучении английскому языку, чтобы иметь возможность читать команды и инструкции", — со ссылкой на американского чиновника отметили в материале.

Но кроме будущих учений аналитиков волнует "нерешенный вопрос", какое оружие Запад планирует поставлять для вооружения обещанных истребителей. По их прогнозам, эскадрильи не будут готовы к бою как минимум до следующего лета.

В статье указано, что задержка поставки F-16 смутила и украинских чиновников, а также военных на передовой. Один из чиновников объяснил, что этот вопрос не поднимался публично из-за "деликатности" темы.

"Для нынешнего контрнаступления уже поздно. Это было бы возможно, если бы коалиция сторонников Украины немедленно приняла меры", — отметил старший консультант лондонского аналитического центра Chatham House Кейр Джайлз.

По его словам, задержка была связана не столько с техническими аспектами (логистикой, учениями и т.д.), сколько с "политическим блоком".

"США долго отказывались отправить их в Украину, поскольку мы были обеспокоены потерей F-16 над территорией, которая контролируется Россией", — объяснил полковник армии США в отставке Джек Джейкобс.

Однако, по прогнозам экспертов, несмотря на задержку истребители все же будут иметь шанс показать свою эффективность в Украине, ведь война продолжается.

"Сделать Украину сильнее, в том числе путем обеспечения ее достаточной воздушной мощи, является ключевым ингредиентом долгосрочной безопасности, а также результата нынешней войны", — подчеркнул Джайлз.

Напомним, 20 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 42 истребителя F-16. Соответствующие договоренности были достигнуты во время его переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Также 20 августа стало известно, что Дания предоставит Украине в этом году шесть самолетов F-16. Всего в течение нескольких лет страна обещает поставить 19 истребителей.