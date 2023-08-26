Премьер-министр Венгрии перечислил "ошибки Европы", выступая на на конференции представителей правых и ультраправых сил.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь выразил критику в адрес Запада за поддержку Украины. По его заявлению, такая поддержка оказывает негативное воздействие на жизнь украинцев и приводит к негативным последствиям. Об этом политик заявил на конференции представителей правых и ультраправых сил.

Орбан подчеркнул, что конфликт для разрешения конфликта недостаточно только переговоров — необходимо немедленно достичь "прекращения огня".

"После отправки на передовую военные имеют шанс выжить 4-7 дней. Во время моего выступления в Украине погибли десятки человек", – отметил он.

Орбан также выделил "ошибки Европы" в контексте предоставления оружия Вооруженным силам Украины.

"Первой ошибкой Европы была глобализация этой войны. Единственной страной, которая на следующий день после начала войны заявила, что ее нужно локализовать, была наша страна. Стратегия Запада состоит в том, что украинцы воюют и гибнут, а мы даем им деньги, информацию и оружие", – сообщил он.

Кроме того, он назвал стратегию Запада безуспешной.

"Это, по их мнению, приведет к поражению России. За последний год или около того стало понятно, что эта стратегия не принесет нам никаких побед. Либо мир должен быть заключен немедленно, или нужна новая стратегия. Но таких нет. Поскольку украинцы в живой силе невыгодны, надо бы посылать солдат, а этого никто не хочет и не решается. Я считаю, что это ошибка планирования со стороны ЕС, за которую украинцы платят огромную цену. Сейчас мы направили 70 миллиардов евро, а затем обсуждаем, присылать ли еще 50 миллиардов, когда ЕС нуждается в каждом пенни, чтобы восстановить свою конкурентоспособность", – отметил он.

Ранее, 28 июля, мы сообщали, что Виктор Орбан призвал завершить войну в Украине дипломатическим путем. Он заявил, что Запад будет "бороться до последнего украинского солдата", вместо того, чтобы начать переговоры с Россией.

Мы также писали 27 июля, о том, что в канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана оценили результаты контрнаступательных действий ВСУ. В ведомстве полностью повторили тезисы президента РФ Владимира Путина.