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Блуждание объектов в небе: РФ изменила тактику обстрелов из-за дефицита ракет, — командование

Артем Богомаз
Фото: Из открытых источников | В ОК "Юг" рассказали, из-за чего российские оккупанты были вынуждены сменить тактику обстрелов

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, оккупанты пытаются найти новые маршруты, на которых силы ПВО не смогут уничтожить выпущенные объекты. Также из-за дефицита вооружения осуществляются пуски ложных целей.

Россияне во время крайнего ночного обстрела Украины вновь изменили тактику и пытаются запутать силы ПВО, чтобы не дать им уничтожить воздушные цели. Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 28 августа.

По ее словам, при ракетной атаке "Калибрами" была применена слегка новая методика, хоть она и схожа с прошлым ударом. Речь идет о маневрировании ракет в воздушном пространстве Украины и этому есть объяснения.

По всей видимости у россиян огромный дефицит ракет. Это подтверждает также запуск ложных целей, которых в ночь на 28 августа было столько же, сколько и настоящих ракет.

"На этот раз тоже тактика была использована примерно такая же: с блужданием ракет, с попыткой обойти маршруты, и возможные их места поражения", — отмечает Наталья Гуменюк.

Это экономный подход к ракетным атакам со стороны противника, чтобы запутать украинцев и не "уйти в минус".

Отдельно спикер Сил обороны юга отметила, что на утро 28 августа сохранялась активность вражеской тактической авиации в районе юго-восточных областей Украины. В Черном море противник также держит один ракетоноситель — фрегат "Адмирал Эссен", который может быть оснащен 4 ракетами.

Напомним, 28 августа сообщалось, что ВС РФ ночью атаковали Украину ракетами. Сначала по всей стране была объявлена воздушная тревога, после чего в Днепропетровской области местные жители могли слышать работу ПВО. Также громкие взрывы можно было услышать в районе Кривого Рога.