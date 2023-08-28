"Оккупантам жарко": в Запорожской области прогремело несколько мощных взрывов, — Федоров

Жители региона проинформировали о по меньшей мере трех взрывах в районе Мелитополя. Мэр Иван Федоров назвал их "приветами" российским армейцам.

Примерно в 5:00 жители временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области услышали взрывы. Они раздавались из пригорода. Об этом утром 28 августа сообщили в местном телеграмм-канале "РИА-Мелитополь".

Также три "крепких прилета" слышали жители поселка Акимовка на Запорожье и города Геническ на Херсонщине. Оба населенных пункта сейчас оккупированы российскими войсками.

Фото: Скриншот Фото: Deep State

Взрывы в Запорожской области прокомментировал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупантам на Запорожье жарко", — написал он.

Мелитопольский мэр сообщил, что "горячие приветы" бойцам ВС РФ также услышали в городе Токмак.

"Ждем подробностей", — отметил Федоров.

Публикация Ивана Федорова от 28 августа. Фото: Скриншот

Напомним, в ночь на 28 августа ВС РФ атаковала украинские города, запустив ракеты типа "Калибр" из Черноморской акватории. Взрывы раздавались в Днепропетровской области. В местных медиа информировали, что враг ударил по Кривому Рогу ракетами типа Х-59.

Позже стало известно, что ночью подверглись обстрелу Днепропетровская и Полтавская области. На Полтавщине в результате удара по промышленному объекту погибли два человека, еще двое были госпитализированы. Еще двух украинцев ищут под завалами. Глава ОП Андрей Ермак написал, что пострадавшие от атаки ВС РФ работали в ночную смену. В Днепровской области были повреждены несколько домов, но обошлось без жертв.