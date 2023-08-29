Мобилизация в Украине: студентов могут призвать на службу

Закон Украины не запрещает вручать повестки студентам. В таких случаях соискателям образования нужно явиться в ТЦК.

В Украине во время действия общей мобилизации не могут призвать на службу студентов, согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Однако существует так называемое "промежуточное" между учениями время, во время которого могут мобилизовать соискателей образования.

Таким образом, согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты. Студенты дневной или дуальной формы получения образования могут получить отсрочку от призыва.

По словам юриста Владислава Юрчака, во время "промежуточного" между обучениями время могут мобилизовать и студентов. В частности, это возможно в период, когда военнообязанный поступает в университет, магистратуру, в аспирантуру и докторантуру.

Он отметил, что "промежуточное время" — это период между концом июня, когда заканчиваются экзамены, и концом августа или началом сентября, когда появляются приказы о зачислении на обучение.

Что делать, если студенту вручили повестку

Юрчак рассказал, что студенты, которые находятся в академическом отпуске или во время каникул, не теряют право на отсрочку от призыва. По словам юриста, закон Украины не запрещает вручать повестки студентам. После ее получения нужно явиться в ТЦК с документами, подтверждающими статус студента (аспиранта) дневной формы обучения. Кроме этого, при разговоре с представителями ТЦК и СП стоит ссылаться на п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Напомним, юрист Сергей Савинский рассказал о случаях, когда военнообязанные могут не брать повестки, и как от них правильно отказаться.

Также Фокус писал о том, кто подлежит мобилизации в сентябре 2023 года, а кто может добровольно подписать контракт с ВСУ.