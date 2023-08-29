Вторжение с севера: в ВСУ рассказали, есть ли угроза для Украины из-за учений ОДКБ в Беларуси

ВСУ контролируют обстановку на границе с Беларусью, однако в командовании отметили, что нельзя исключать риск угрозы применения диверсионно-разведывательных сил с территории РБ.

В сентябре на территории Беларуси состоятся учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Military Media Center в Telegram.

"В сентябре с.г. на территории Беларуси запланировано проведение ряда совместных учений ОДКБ ("Эшелон", "Поиск", "Взаимодействие")", — сказал Сергей Наев.

Он отметил, что эти учения могут быть использованы как легитимизация наращивания военного присутствия. В частности Наев не исключает поиск новых поводов для возобновления активных действий с северного направления, ведь Россия так и не достигла стратегических целей. Поэтому на украинско-белорусской границе возможна провокация и проведение диверсий.

По его словам, сейчас ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется ВСУ. Резких изменений не предвидится, Россия полностью вывела подразделения наземных войск из Беларуси, которые сейчас находятся в резерве, части которого ведут наступление на Купянско-Лиманском направлении. Кроме этого, не выявлены признаки формирования ударных группировок в полосе ОСУВ "Север". Тогда как белорусские войска прикрытия и группировки прикрытия госграницы из состава группировки "Запад" готовы к сдерживанию и обороне на своей территории.

Сергей Наев добавил, что ВСУ не исключают риск угрозы применения диверсионно-разведывательных сил с территории Беларуси. Украинские бойцы пытаются повысить свои контрдиверсионные и оборонительные способности.

ОДКБ: что известно

ОДКБ — Договор о коллективной безопасности или "Ташкентский пакт", "Ташкентский договор".

15 мая 1992 года Договор подписали главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Позже Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации. Сейчас ОДКБ насчитывает 6 членов.

Напомним, 25 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Западу не нужно переживать за предстоящие военные учения ОДКБ, которые начнутся 1 сентября.

28 августа стало известно, что на границе с Украиной оккупанты создали сплошную полосу из радиоэлектронных помех шириной около 60 км.