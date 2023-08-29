В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте и успехах контрнаступления (видео, карты)

Силы обороны продолжают продвигаться под Бахмутом и Мелитополем, в то же время российские оккупанты, даже несмотря на значительные потери, пытаются наступать вблизи Авдеевки. В Донецкой области идут тяжелые бои.

Украинские защитники продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В то же время ВС РФ пытаются атаковать в двух районах Донецкой области, но безрезультатно. Об этом в эфире телемарафона 29 августа рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Военный передал, что Силы обороны имели успех в районе от села Новоданиловка до села Вербовое в Запорожской области. На том направлении бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, поражают из артиллерии обнаруженные вражеские цели и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах", — отметил спикер Генштаба.

Бахмут и населенные пункты, находящиеся к югу от него, на карте боевых действий

Также он рассказал о безрезультатных попытках наступления российских войск. ВС РФ пытались продвигаться в районах городов Авдеевка и Марьинка в Донецкой области. По словам Ковалева, враг несет значительные потери, но перемещает группировки и активно применяет свои резервы.

Города Авдеевка и Марьинка в Донецкой области на карте боевых действий

Защитники продолжают сдерживать наступление российских оккупантов на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 32 боевых столкновения", — подчеркнул Ковалев.

Село Клещиевка в Донецкой области на карте боевых действий

За прошлые сутки войска РФ нанесли 8 ракетных и 47 авиационных ударов, а также совершили 39 обстрелов из РСЗО по украинским позициям и населенным пунктам. Есть раненые и погибшие среди гражданских в результате вражеских атак.

"Разрушениям подверглись жилые дома, школа и другая гражданская инфраструктура", — добавил представитель Генштаба.

Комментарий Андрея Ковалева (о ситуации на передовой — с 0:28)

Напомним, командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал запланированные на сентябрь совместные военные учения ОДКБ. По его мнению, на границе с Беларусью возможны провокации или диверсии.

В отчете ISW за 28 августа говорится, что Силы обороны наступали в районе Бахмута и имели успехи в районе Клещиевки.