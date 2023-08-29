Японские F-35 совершили первый зарубежный визит и приземлились в Австралии

Это первый полет японских летчиков за пределами страны со времен Второй мировой войны. Вместе с F-35 в Австралию были направлены 55 человек личного состава японских ВВС.

Япония перебросила в Австралию два самолета F-35 и 55 человек личного состава ВВС для участия в первой зарубежной экспедиции своих ударных истребителей. Это первое событие такого рода, поскольку послевоенная Япония никогда ранее не участвовала в зарубежных воздушных операциях — японские летчики совершали полеты только в пределах страны. Об этом 28 августа сообщили в Breaking Defence.

Эксперт по вопросам обороны из Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис отметил, что перелет японских истребителей F-35 укрепляет более тесные связи между Силами обороны Австралии ADF и японскими силами самообороны. Такое сближение является важным на фоне общих проблем, источником которых выступает Китай.

"Это ключевой момент — у Токио и Канберры есть общие проблемы, т.е. Китай, и оба они работают вместе над подготовкой и сотрудничеством в области стратегий сдерживания", — подчеркнул Дэвис.

В релизе от 14 августа Силы воздушной самообороны Японии сообщали, что японский контингент будет более многочисленным и будет включать четыре самолета F-35A, один KC-767, один C-130 и один C-2, численностью около 160 человек. Однако пока не ясно, почему в Австралию прибыли только два F-35 и 55 человек личного состава.

Также сообщается, что через несколько недель Австралия ответит на этот визит тем, что шесть самолетов F-35A будут направлены в Японию для участия в учениях Bushido Guardian 2023.

Реакция Китая на учения австралийской армии

25 августа издание Global Times опубликовала материал, в котором китайские эксперты высказались по поводу геополитических амбиций Австралии. Сообщалось, что австралийские и филиппинские войска планируют проводить больше совместных патрулей в водах Южно-Китайского моря.

"Намерение Австралии состоит в том, чтобы взять на себя роль "маленькой Америки" или "второстепенного гегемона" в Индо-Тихоокеанском регионе ценой превращения ее в инструмент и оружие со стороны США", — отметили эксперты.

Директор Всемирного исследовательского центра военно-морского флота Чэнь Сянмяо заявил, что такие действия поддерживаются Соединенными Штатами, однако в игре задействованы собственные интересы Австралии.

"Координируя свою деятельность со стратегией США по получению большего контроля над первой и второй цепочками островов, Канберра также стремится расширить свою сферу влияния в южной части Тихого океана", — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в Японии могут переделать транспортные самолеты Kawasaki C-2 для установки ракет большой дальности. Предполагается, что ракеты будут сбрасывать из транспортного отсека, таким образом модернизация особо не затронет конструкцию самолета.