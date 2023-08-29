"Одни из последних": появились "африканские" снимки Пригожина, сделанные до авиакатастрофы (фото)

Глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин сфотографировался с местными в Центральноафриканской Республике. Вскоре после этого он вернулся в РФ, где вероятно погиб в результате авиакатастрофы.

В соцсетях появились фотографии с основателем российской ЧВК "Вагнер", сделанные во время его последнего визита в Африку. Снимками 29 августа поделились в телеграм-канале "Двач".

"Одни из последних фото Евгения Пригожина перед тем, как отправиться в Россию. Фотографии сделаны в Центральноафриканской Республике незадолго до отъезда", — отметили авторы контента.

Фото: "Двач" Фото: "Двач"

Гибель Евгения Пригожина: что уже известно

Напомним, 23 августа в Тверской области России упал самолет. Сообщалось, что он принадлежал руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. На борту находились 10 человек. В медиа информировали, что самолет сбила российская ПВО.

Позже коллаборационист Владимир Рогов и журналистка Ксения Собчак подтвердили, что на борту находился и сам Пригожин. Кроме того, стало известно о вероятной гибели его "правой руки" — Дмитрия Уткина.

Впоследствии пресс-служба Росавиации опубликовала полный список лиц, которые находились в разбившемся самолете. Среди них значились Уткин и Пригожин. Также среди пассажиров были Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин.

СМИ со ссылкой на экстренные службы передали, что на месте падения самолета была завершена поисковая операция. Правоохранители обнаружили 10 тел, но официально гибель Пригожина не подтвердили.