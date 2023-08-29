В Германии ведут расследование из-за немецкой электроники в российских дронах, — Spiegel

Немецкие правоохранители считают, что местный бизнесмен, имеющий гражданство РФ и Германии, продавал Москве компоненты электроники с 2020 года по март 2023.

Федеральная прокуратура Германии ведет расследование в отношении бизнесмена, благодаря которому немецкая электроника могла оказаться в российских беспилотниках "Орлан". Об этом сообщает Spiegel.

По информации издания, предприниматель Вальдемар В. является одновременно гражданином Германии и России. Его подозревают в 26 случаях нарушения закона о внешней торговле и платежах.

Следствие полагает, что его компания из Саарбрюккена продавала в РФ компоненты электроники, которые используются в российских беспилотниках "Орлан". Этот экспорт происходил в промежутке с 2020 года до марта 2023 года, поэтому охватывает и значительный период полномасштабной войны.

По мнению правоохранителей, подозреваемый пытался скрыть свою торговлю с Россией, потому отправлял груз туда через третьи страны, в частности через Литву и Дубай.

Общая стоимость проданной электроники составляет около 750 тысяч евро.

Сейчас подозреваемый находится под стражей на основании ордера Федерального верховного суда в Карлсруэ.

Британский аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI) называет "Орлан-10" "самым успешным" российским разведывательным беспилотником. Он занимает "центральное место в боевом потенциале России" и позволяет российским войскам "наносить точные удары по украинским формированиям".

Напомним, 20 июля военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, почему на создание РФ систем радиоэлектронной борьбы, которые способны глушить новейшие западные ракеты и беспилотники, никак не влияют западные санкции. По его словам, радиоэлектроника оккупантов держится на старых технологиях и поставках с Китая.

Еще в январе журналисты сообщили, как Россия находит способы обхода санкций при помощи Китая и Турции. Российская компания "Ростех", отвечающая за то, чтобы ракеты, барражирующие боеприпасы, системы ПВО, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), оснащались электроникой, закупает электронные компоненты для нужд ВПК в западных странах.