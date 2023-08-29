"Есть запрос на социальную справедливость": как будет выглядеть усиление мобилизации, — Генштаб

Представители военкоматов сообщили, что еще не получили указаний ускорить призыв, но ожидают их. В ВСУ объяснили, что для дополнительного набора военнообязанных изменения закона не нужны.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился, что военные обращались к нему с просьбой мобилизовать больше людей. Как вероятно будет проходить усиление мобилизации в комментарии "ТСН" объяснили представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и Генерального штаба ВСУ.

По словам неназванных источников, вполне возможно, что повестки активнее будут выдавать на рабочих местах. В то же время представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев объяснил, что увеличение возрастного порога и призыв многодетных родителей маловероятны.

"Никаких изменений в законодательстве не анонсировали. Например, о том, что будут мобилизовать многодетных родителей. Мобилизационный потенциал нашей страны немалый", — подчеркнул он.

Селезнев отметил, что основная проблема заключается в том, что фактически мобилизацию проводят военкоматы. Эти меры должно было осуществлять государство, но ответственными за призыв стали Вооруженные силы.

Кроме того, спикер назвал "несовершенными" реестры ВСУ. Он сказал, что вопрос предоставления ТЦК доступа к базам избирателей, а также реестров государственных служб и министерств до сих пор обсуждается. В таком случае в учет попадут все украинцы в возрасте 18-60 лет, которые соответствуют нормам закона о мобилизации.

"К сожалению, этот вопрос до сих пор не решен, но мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить донабор без изменений в законодательство", — объяснил Селезнев.

По мнению военного, в украинском правительстве произойдет трансформация: чиновники осознают, что мобилизация — не исключительно дело ВСУ.

"Этим должно заниматься все государство вместе с правительством, которое должно обеспечивать, в частности, и должным образом организованное оповещение граждан. Есть запрос на социальную справедливость", — подчеркнул представитель Генштаба.

По его словам, часть защитников была мобилизована в 2014-2016 годах и после полномасштабного вторжения РФ вернулась в ряды ВСУ. Однако кто-то проигнорировал повестки тогда и сейчас.

"Поэтому должен быть приведен в порядок учет, чтобы не было исключений", — подытожил Селезнев.

Усиление мобилизации: где активнее будут выдавать повестки?

Источники в ТЦК рассказали, что еще не получали письменных указаний усилить проведение мобилизации. Однако в военкоматах не исключают, что это произойдет в ближайшее время.

"Пока что единственным направлением, где возможно усиление, можно считать оповещение на предприятиях, на рабочих местах военнообязанных. Другие направления, на наш взгляд, были усилены после полномасштабного вторжения", — отметил один из неназванных собеседников.

Напомним, 23 августа президента Владимира Зеленского спросили, действительно ли "будут служить все". Он ответил, что получал просьбы от военных об усилении мобилизации в Украине.

Недавно в СМИ со ссылкой на юриста Оксану Доготер объяснили, что изменится после предоставления ТЦК доступа к госреестрам. Эксперт убеждена, что изменения облегчат жизнь всем украинцам кроме уклонистов.