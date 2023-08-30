Взрыв в Новой Каховке: БПЛА якобы ударил по приемной "Единой России" (видео)

По словам коллаборантов, в результате атаки дрона начался пожар, уничтожена оргтехника и документация.

Во вторник, 29 августа, в оккупированной Новой Каховке прозвучал взрыв в здании, где расположено отделение российской партии "Единая Россия". Об этом сообщил депутат российской Госдумы Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале.

Кастюкевич заявил, что взрыв произошел примерно в 21:00, когда в помещении не было людей. По его словам, обошлось без жертв.

Позже в местной оккупационной администрации уточнили, что причиной взрыва стал беспилотник, якобы запущенный украинской стороной. В результате удара вспыхнул пожар, уничтожена оргтехника и документы. По данным ведомства, жертв нет.

Также сообщается, что в упомянутом офисе дважды в неделю проходил прием граждан, а на 30 августа было запланировано "общественное обсуждение Народной программы партии".

На происшествие отреагировал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. В своем Telegram-канале он написал, что в приемную "Единой России" в Новой Каховке залетело "какое-то НЛО".

Напомним, что в прошлом году "Единая Россия" сбежала из Херсона после удара по Антоновскому мосту. Официальная причина, заявленная ими: больше не могут оказывать гуманитарную помощь.

Мы также писали о том, что под данным Центра национального сопротивления от 28 августа, оккупанты продолжают готовиться к проведению так называемых "выборов" на территориях, которые временно находятся под оккупацией.

Ранее, 21 августа, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Российская Федерация планирует завезти на временно оккупированные территории Украины тысячи россиян, чтобы они приняли участие в "выборах".