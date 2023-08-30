Контрнаступление ВСУ продолжается, бойцы заняли новые позиции на нескольких направлениях, — DeepState (карты)

К востоку от Новопрокоповки Запорожской области зафиксирована пехота Сил обороны, что может свидетельствовать о возможном успехе ВСУ глубже на юг. На левом берегу Херсонщины бойцы подняли украинский флаг.

За вторник 29 августа зафиксированы изменения на линиях соприкосновения. Об этом сообщили в аналитическом Telegram-канале DeepState.

Вооруженные силы Российской Федерации развернули новую массированную атаку на высоту 190.8 на Сватовском оттенке.

"Часть позиций удалось Силам Обороны отбить, но враг вплотную подошел к высоте при поддержке танков, которые безнаказанно подходят через переправы", — говорилось в сообщении.

Отметили, что оккупанты пытаются достичь хоть какого-то успеха у Синьковки, Новоегоровки и в Серебрянском лесничестве, но "воз ныне там".

На Бахмутском направлении продолжались боевые действия в районе Клещеевки и Андреевки, их результат неизвестен.

На Авдеевском оттенке остается неизвестной ситуация с вентстволом шахты Трудовской. Возле Невельского продолжаются встречные бои 59 ОМПБр.

На Бердянском оттенке в районе села Приютное ВСУ не удалось закрепиться возле садов, находящихся возле села, однако под контроль наших бойцов перешел лес. Оккупанты пытаются отбить позиции.

На Запорожском участке западнее Вербового продолжаются бои. К востоку от Новопрокоповки была зафиксирована украинская пехота, что может свидетельствовать о возможном успехе ВСУ глубже на юг.

На Беломосковском, Сиверском, Белгородском и Таврическом оттенках без изменений. Однако на Дачах, что между Антоновкой и Алешками, подняли украинский флаг.

"Фиксируем рост влияния на активность фронта зэков-шойгистов. Согласно перехватам, их планируют утилизировать в боях из-за поддержки Пригожина", — добавили в сообщении.

Напомним, 30 августа командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что оккупанты наступают на Купянско-Лиманском направлении. На Бахмутском направлении ВС РФ пытаются вернуть утраченные позиции.

В отчете Института изучения войны за 29 августа сообщили, что ВСУ продвинулись на 5 км на восток от Работино на западе Запорожской области.