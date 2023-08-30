Между ЧВК "Вагнер" и белорусским МВД усилился конфликт, — ЦНС

Из Беларуси выехало около 50 наемников ЧВК "Вагнер". Основным условием их выезда было подписание контракта с Минобороны РФ и продолжение участия в войне против Украины.

В Беларуси между наемниками из ЧВК "Вагнер" и представителями МВД РБ усилился конфликт. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"В республике Беларусь усиливается конфликт между инструкторами-террористами из ЧВК "Вагнер" и представителями МВД республики на полигоне Воловщина", — говорилось в сообщении.

Отметили, что основой конфликта стало то, кем наемники были раньше. Силовики режима Лукашенко отказываются работать с бывшими заключенными и преступниками, тогда как "кровавый подход" к выполнению задач, которому учат белорусских военных, пугает даже местных правоохранителей.

В Центре отметили, что Беларусь уже покинуло около 50 инструкторов из ЧВК "Вагнер", однако основным условием выезда является подписание контракта с Министерством обороны Российской Федерации и продолжение участия в войне против Украины. Кроме этого, более 1500 "вагнеровцев" выехали в Африку за последние три недели.

Напомним, согласно спутниковым снимкам сервиса Planetcom по состоянию на 29 и 25 августа, в Беларуси продолжают разбирать военный лагерь наемников из ЧВК "Вагнер", расположенный в селе Цель (Осиповичский район, Могилевской области).

28 августа белорусский оппозиционер, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Павел Латушко рассказал, что в Беларуси начали выдавать новые паспорта наемникам ЧВК "Вагнер". В документах пишут вымышленные данные наемников.

В тот же день в Госдуме РФ заявили, что "вагнеровцам" могут предложить только два пути: контракт с Минобороны или отставку.