"Акция поддержки": в ОК "Юг" рассказали детали поднятия флага Украины на левобережье

Операция по освобождению Херсонской области продолжается. В командовании не могут рассказать много подробностей из-за сохранения режима тишины.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что поднятие украинского флага над поселением Дачи Херсонской области на левом берегу Днепра является "акцией поддержки веры тех людей, которые находятся на временно оккупированных территориях". Об этом она сообщила в комментарии "24 Каналу".

"Местным, которые находятся под оккупацией, очень нужна поддержка для того, чтобы они понимали, что Силы обороны находятся рядом и делают свою работу", — сказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, что ВСУ продолжают работать над освобождением Херсонской области от оккупантов, однако это требует режима тишины. По ее словам, пока рано говорить о существенных успехах на левобережной Херсонщине. Кроме этого, Гуменюк рассказала, что на левом берегу у оккупантов агония из-за "выборов", которыми они снова хотят провозгласить своими так называемые "недавно присоединенные земли". Поэтому людям нужна поддержка и понимание, что Силы обороны рядом и готовы их защищать.

Наталья Гуменюк добавила, что сообщать другие детали операции пока опасно, однако отметила, что дальнейшее освобождение Херсонской области является очевидным и для ВСУ, и для российских оккупантов.

Напомним, 29 августа Наталья Гуменюк подтвердила поднятие украинского флага на левом берегу Херсонской области. Знамя установили неподалеку от Антоновского моста. ВСУ высадились на левобережье, чтобы поднять дух людей и показать, что левый берег — это Украина.

В тот же день аналитики мониторинговой группы DeepState заявили, что украинские бойцы смогли закрепиться на левом берегу Днепра. Видео из поселка Дачи свидетельствует о том, что там есть гарнизон, и ВСУ удалось закрепиться.