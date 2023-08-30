ВС РФ не смогли провести принудительную мобилизацию на Херсонщине: Соболевский назвал причину

Украинцев, которые получили российский паспорт на ВОТ, могут призвать в армию. В Херсонской области наблюдается низкий уровень паспортизации, говорит первый заместитель председателя облсовета.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский считает, что на временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты не смогли организовать массовую мобилизацию из-за тихого сопротивления населения. Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

"Юридически оккупанты не могут проводить мобилизацию, если человек не получил паспорт РФ", — сказал Юрий Соболевский.

По словам Соболевского, оккупанты не проводят массовую мобилизацию на Херсонщине, потому что чувствуют истинные настроения людей и боятся давать им оружие. Кроме этого, в регионе наблюдается низкий уровень паспортизации из-за тихого сопротивления населения.

"Но это лишь вопрос времени, когда они проведут такую принудительную мобилизацию", — убежден он.

Соболевский отметил, что российский паспорт представляет угрозу, особенно для мужчин призывного возраста. В частности, были случаи, когда жители Херсонщины получать российские паспорта, выезжали на территорию РФ и получали повестки. В результате люди не могут выехать из России, ведь внесены в соответствующие базы, поэтому существуют риски, что такие украинцы могут попасть во вражескую армию.

Напомним, 26 августа в Центре национального сопротивления сообщили, что на временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдается обострение экономической ситуации из-за принудительной мобилизации большинства работников промышленных предприятий.

18 августа стало известно, что российские власти могут объявить всеобщую мобилизацию 25 сентября 2023 года, то есть через две недели после дня единого голосования 10 сентября. В частности, в ряды ВС РФ могут призвать тех, кто был ранее неприкосновенен — работников службы охраны и охранников в колоний.