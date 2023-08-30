Некоторые страны могут поставлять дроны Shahed для ВС РФ, — ОК "Юг"

Для РФ недоступны высокоточные технологии. Беспилотники собственного производства оккупанты маркируют специфическими буквами кириллицы, рассказали в командовании.

Начальница пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что другие страны могут поставлять России новые беспилотники типа Shahed-136 и запасные части к ним. Об этом она сообщила в комментарии "Суспільному".

"Мы видели активность грузовых перевозок по направлению Тегеран — Москва, которые обычно связаны с поставкой дополнительных беспилотников типа Shahed, или запасных частей к ним", — сказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, что на территории России налаживают самостоятельное производство беспилотных летательных аппаратов, которые маркируют специфическими буквами кириллицы. Это означает, что высокоточные технологии для оккупантов недоступны, поэтому они могут пользоваться помощью, которую предоставляют "еще некоторые страны в мире".

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский считает, что ВСУ нужно наносить больше ударов по объектам, которые производят компоненты для российских военных боеприпасов. По его словам, украинские бойцы должны разорвать цепочки поставки компонентов для производства дронов Shahed.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленкоподвел итоги динамики налетов российских беспилотников в период с 1 по 19 августа. В частности украинские военные смогли ликвидировать 121 из 128 дронов, в результате чего эффективность противодействия российским дронам достигла 90%. Тогда как наибольший показатель был зафиксирован в мае — 377 из 413 БПЛА сбили украинские защитники, в июне — 166 из 197, а в июле 205 из 246 дронов.