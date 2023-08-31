Коснутся десятков тысяч людей: у Зеленского рассказали о проверках справок ВВК (видео)

Представитель президента отметил, что получение поддельной справки о непригодности к военной службе является преступлением.

Представитель президента в Верховной Раде и народный депутат Украины Федор Вениславский высказался о грядущих проверках подлинности заключений военно-врачебных комиссий (ВВК). Об этом он рассказал в эфире телемарафона 30 августа.

Как отмечает Федор Вениславский, нарушения в работе территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий составляют угрозу национальной безопасности.

Он подчеркнул, что те украинцы, которые пытаются избежать мобилизации посредством фальсификации справок ВВК, нарушают закон.

Говоря о масштабах проверок подлинности справок, Федор Вениславский отметил, что с февраля прошлого года десятки тысяч людей в Украине были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к службе в армии.

"Конечно, мы не можем говорить, что все были необоснованно признаны непригодными, но значительная часть — это граждане, которые пытались из-за коррупционных схем избежать призыва", — сказал представитель президента.

Федор Вениславский о проверках справок ВВК

Напомним, 30 августа Владимир Зеленский провел заседание СНБО, которое было посвящено военно-врачебным комиссиям. Президент также распорядился провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК относительно инвалидности и непригодности к службе, которые принимались с 24 февраля 2022 года.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 30 августа сообщил, что Верховная Рада Украины уже ведет работу по реформированию системы военно-врачебных комиссий. Планируется, что эти работы будут завершены к наступлению нового года.

Ранее, 28 августа, мы писали о том, что СБУ Украины разоблачила в Виннице более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали военнообязанным, желающим выехать за границу, поддельные документы.