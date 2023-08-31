"Мы предупреждали": в ВСУ прокомментировали ракетные удары по Крыму

В командовании отметили, что стратегия защиты оккупантами Керченского моста с помощью затопленных барж является успокаивающей только для врага.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что во временно оккупированном Крыму "продолжается сезон хлопка". Об этом она сообщила во время телемарафона.

"Сезон хлопка продолжается. И мы предупреждали", — сказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, что законными для поражения являются все цели, которые находятся на полуострове, и которые способны поддерживать функционирование Черноморского флота РФ. Результаты работы Вооруженных сил Украины по Крымскому полуострову будут известны позже. Сейчас же нужно наблюдать, а где-то даже скрыто радоваться, уточнила Гуменюк.

В Оперативном командовании рассказали, что стратегия защиты оккупантами Керченского моста с помощью затопленных барж является успокаивающей только для врага, потому что нужно защищаться не только с моря, но и с воздуха. Она подчеркнула, что у россиян по поводу моста сейчас такое состояние, когда нервничаешь, а руки должны быть чем-то заняты. Однако военно-политическое руководство Украины определило судьбу Крымского моста, поэтому атаки продолжатся.

Напомним, 30 августа в районе Феодосии и поселка Приморский во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, после которых вспыхнул пожар. В местном Telegram-канале сообщили, что произошло три пуска ракет, одним из которых, вероятно, сбили беспилотник. Звуки взрывов были слышны даже в Старом Крыму. Также произошло попадание в дом вблизи Керченского шоссе в Феодосии. Оккупационные власти утверждали, что ВСУ нанесли удар по Крыму крылатой ракетой.

31 августа сообщалось, что в Крыму в районе Старокрымского полигона и аэродрома в Кировском были слышны взрывы и стрельба.