Мобилизация в Украине: будут ли вручать мужчинам повестки после женитьбы или развода

Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния отправляют в ТЦК данные о гражданах, которые поженились или развелись. После начала полномасштабного вторжения этот процесс стал более контролируемым.

После женитьбы или развода военнообязанным гражданам не вручат сразу повестку. Об этом сообщила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко в комментарии "РБК-Украина".

Она отметила, что отделы государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) направляют в ТЦК данные о гражданах, которые развелись и поженились. Однако это не означает, что такому человеку сразу пришлют повестку, поскольку это не имеет причинно-следственной связи.

"Обязанность направлять эти данные в районный ТЦК у ГРАГСов была еще до вторжения РФ в Украину. Но до войны это могли делать, а могли и не делать", — сказала Екатерина Анищенко.

По ее словам, до полномасштабного вторжения директора ГРАГСов не несли ответственности за неотправку данных в ТЦК и СП, сейчас же эту ситуацию взяли под контроль.

Екатерина Анищенко рассказала, если развод происходит через суд, то одно решение направляют женщине, второе мужчине, а третье в отделы ГРАГС, где содержится информация о рождении, смерти, изменении имени, фамилии и гражданского состояния человека. В реестр вносят данные об изменении гражданского состояния после того, как суд выносит постановление о разводе. Юрист добавляет, что специфика взаимодействия РАГСов и военкоматов не изменилась с начала полномасштабной войны.

Напомним, военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев объяснил, почему во время войны в Украине не будут всех мужчин призывать на службу в ВСУ.

Адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный рассказал Фокусу, что некоторых военнообязанных мужчин, признанных ВВК временно непригодными к прохождению службы, отправят на повторное прохождение комиссии.