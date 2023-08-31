Израиль и США проведут учения, имитирующие атаку на ядерные объекты Ирана, — СМИ

В ходе учений также планируется отработать сценарий ответного удара Израиля на ракетную атаку с нескольких направлений.

Израильские военные проведут ряд совместных с США учений, в том числе имитацию возможной атаки на иранские ядерные объекты. Кроме того американские военные привезут на учения "большое количество" ракет к комплексам Patriot и других перехватчиков. Об этом 31 августа сообщило издание The Defence Post.

Обозреватели со ссылкой на анонимные источники пишут, что в ходе учений также будет отработан сценарий ответа Израиля на ракетный удар с нескольких фронтов.

Сообщается, что совместные учения начнутся "в ближайшие месяцы", однако в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на просьбу прокомментировать ситуацию отказались предоставить конкретные сведения, отметив, что Израиль и США регулярно проводят совместные военные учения.

Военное сотрудничество

Новость появилась через месяц после того, как две страны продемонстрировали свои возможности в ходе учений ВВС "Juniper Oak".

В ходе учений отрабатывались сценарии воздушных боев, в том числе удары вглубь территории противника.

"Это крупнейшие и наиболее значимые учения, в которых мы участвовали вместе, и они призваны продемонстрировать, что приверженность США безопасности Израиля является твердой и неизменной", — заявил тогда спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

Угрозы Ирана

Авторы публикации отметили, что Израиль все чаще сталкивается с ядерной угрозой со стороны своего геополитического врага — Ирана, который близок к тому, чтобы впервые испытать ядерное оружие. По данным израильской разведки, Тегеран наращивает разработку высокообогащенного урана, необходимого для создания ядерного оружия.

В этой связи, подчеркнули журналисты, Иерусалим разработал оперативные планы по "нейтрализации" противоречивой ядерной программы, включая нанесение упреждающего удара по ее ключевым объектам.

Напомним, о возможных ядерных испытаниях в Иране стало известно 15 августа. Израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на данные европейской разведки сообщило, что Тегеран накапливает уран с обогащением 20% и 60% и намерен незаконно получить технологии для своей ядерной программы.