Полиция эвакуирует детей из прифронтовой территории Запорожской области на берегу Днепра (фото)

Во время эвакуации сотрудники полиции надели на детей каски и жилеты. Полицейские также помогли семьям из Степногорска, расположенного примерно в 40 км от Запорожья.

Полиция эвакуирует детей населенного пункта Степногорск, который расположен на берегу реки Днепр в Запорожской области и находится на прифронтовой территории. Об этом сообщает Sky News.

Во время эвакуации сотрудники полиции надели на детей каски и жилеты. Полицейские также помогли семьям из Степногорска, расположенного на территории южного фронта, примерно в 40 км от Запорожья.

В упомянутом регионе сосредоточены значительные усилия по части контрнаступления ВСУ.

Эвакуация детей из Запорожской области Эвакуация детей из Запорожской области Эвакуация детей из Запорожской области Эвакуация детей из Запорожской области Фото: Sky News Эвакуация детей из Запорожской области

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца освободила населенный пункт Работино. Кулеба поделился с европейскими дипломатами историей подвига подразделения ВСУ, которое выполняло задачу, рассчитанную на батальон из 400 человек.

Накануне, 31 августа, стало известно, что ВСУ продвинулись в районе Работино почти на 5 километров. По данным аналитиков ISW, освобожденное село находится рядом с трассой на Токмак — важной российской наземной коммуникацией.

В этом районе может начаться переброска значительного контингента из резерва ВС РФ, что укажет на обеспокоенность командования уязвимостью оборонных редутов.