"Осталось две-три недели": "непригодных" уклонистов разоблачит проверка, — Данилов (видео)

Продолжается проверка ВВК и выданных справок о непригодности украинцам. Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал, что в ближайшее время будут известны имена врачей, которые ставили военнообязанным фейковые диагнозы, и их "пациентов".

В Украине проверяют военно-врачебную комиссию (ВВК) и разоблачают лиц, которые выдавали и получали ложные справки о непригодности к службе во время полномасштабной войны. Об этом в эфире телемарафона 1 сентября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Такая проверка началась. Она продолжается. Через 2-3 недели мы будем иметь окончательные результаты проверки", — сказал он.

Данилов отметил, что были выявлены "вопиющие случаи", связанные с ложной непригодностью граждан. В частности, неназванным людям врачи указывали, что они не имеют одной почки. В то же время операций эти "пациенты" не переносили. Также многим ставили одинаковые диагнозы.

"Все это будет подлежать проверке законным способом. Если человек действительно непригоден, ему нечего бояться. Спокойно будет проверена документация, если вы находились в стационаре, если вы до этого болели. Но если так случилось, что вы были здоровым человеком с 18 до 45 лет, условно говоря, и после 24 февраля внезапно начали болеть, то надо просто посмотреть, что произошло. Может, вам нужна помощь", — объяснил секретарь СНБО.

Чиновник уточнил, что ответственность за поддельные документы ждет и медиков, и самих уклонистов. По его словам, такие факты были выявлены в большом количестве и в разных регионах.

"Если доказывают соответствующие органы, что было совершено преступление, то все фамилии, имена, отчества всех этих врачей будут обязательно известны. С фамилиями тех, кто получил от них такую "помощь". Этот процесс уже идет. Наберемся терпения, и увидим результаты этой работы", — заявил Данилов.

Комментарий Алексея Данилова (о проверке ВЛК — с 1:54)

Напомним, также секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал возможные законодательные изменения, связанные с мобилизацией в Украине. Это будет касаться граждан, которые были признаны условно годными.

Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в комментарии Фокусу рассказал, что в парламенте хотят отменить отсрочку для студентов. Речь идет об украинцах, которые получают второе высшее образование.